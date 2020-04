La politica si gioca da sempre sulle parole, e spesso non è un bene. Figuriamoci poi quando invece delle parole si usano le sigle, e magari di termini stranieri. Orrore.... La confusione e l’approssimazione sono totali. Così accade che nel dibattito "europeo" sviluppatosi in queste settimane in Italia la contrapposizione sia stata a volte di carattere ideologico, diciamo di principio, che sul merito. Mes, Coronabod, Eurobond, Recovery Found sono state e sono le bandiere dietro alle quali gli opposti schieramenti si sfidati a singolar tenzone.

Siamo abituati così, dai tempi dei guelfi e dei ghibellini. Solo che in Europa la situazione è spesso diversa, più pragmatica, e le battaglie di principio funzionano fino a un certo punto. Così ha ragione il presidente dell’Europarlamento David Sassoli a dire che "se il Mes si fosse chiamato Pippo forse ci sarebbero state meno difficoltà a capire che il Mes di cui parliamo è diverso da quello pensato a suo tempo".

La sostanza è che tutte le forze politiche del nostro Paese, indipendentemente delle proprie posizioni sull’Europa che prese singolarmente hanno una loro dignità, dovrebbero a questo punto operare uno sforzo di superare i rispettivi steccati, abbandonare le formule astratte e ragionare sul metodo migliore per sedersi al tavolo della trattativa con posizioni negoziali più favorevoli possibili, riuscendo a strappare nel confronto con gli altri partner le condizioni ottimali per l’Italia.

L’Europa non è un pranzo di gala e nessuno regala niente, gli stati del Nord non ci sono amici, è inutile nascondercelo. Portare a casa risorse vere, come giustamente sottolineano alcuni senza obblighi che limitino la nostra libertà futura, sempre che ci riesca, è un vantaggio per tutti. Per chi adesso è al governo e per chi adesso è all’opposizione, e magari spera di andare al governo.