L'economia è messa come è messa, la gente sarà alla ricerca di una faticosa normalità, ma la politica tenta l’ennesimo scippo alla rappresentatività e forse anche alla decenza: il voto regionale e amministrativo in piena estate. Assecondando una richiesta che veniva più o meno formalmente dalle stesse Regioni coinvolte (le sei al voto: Veneto, Toscana, Puglia, Campania, Marche e Liguria oltre a numerosi capoluoghi, in totale quasi venticinque milioni di cittadini), la bozza entrata ieri mattina in cdm prevedeva lo spostamento delle regionali al 12 luglio, con la campagna elettorale da fine maggio e la raccolta delle firme a inizio maggio.

Avete capito bene: le scuole sono chiuse, le attività sociali anche, i ristoranti sbarrati, il turismo è all’angolo ma la politica in una buona parte del Paese vuole riaprire i battenti. Pazienza se in pochi potranno partecipare perché hanno ancora indosso la mascherina, o non andranno a votare perché impegnati in una difficile ripartenza.

L’accelerata delle Regioni non avviene però per un rigurgito di passioni civile ma per il più scontato dei motivi: la poltrona. La classica, vecchia e intramontabile poltrona. Un voto a emergenza sanitaria ancora in corso non potrebbe che rafforzare infatti chi detiene le leve del potere, che quelle leve vuole sfruttare fino in fondo in termini di visibilità, mentre un esito molto più incerto sarebbe a ottobre, quando i conti severissimi della ripartenza saranno chiari nella loro drammaticità. A chiedere le elezioni subito sono stati guarda caso i quattro governatori che si ripresentano, Toti, Zaia, Emiliano e De Luca, mentre Rossi e Ceriscioli impossibiliati o intenzionati a esser della partita non si sono uniti al coro. A riprova che quando si tocca l’interesse particolare le divisioni politiche vanno a farsi benedire.

Il cdm in un primo momento ha fatto capire di aver intenzione di assecondare le pressioni, poi in un rigurgito di pudore ha spostato le elezioni dopo l’estate, a partire da settembre, che comunque è troppo presto perché implicherebbe liste e campagna elettorale lo stesso in luglio-agosto. I governatori in questione non ci sono stati, e con un comunicato ufficiale sono tornati alla carica. La partita ancora non è finita perché la data precisa sarà stabilita più avanti, ma lo spettacolo è già stato dato. Quello di un completo disinteresse della politica per il vero interesse della gente, che ha diritto di votare con serenità, quando il clamore di tutto si sarà un po’ placato e le saracinesche rialzate, e il colpo di coda di una classe dirigente ripiegata su se stessa e sui propri esclusivi calcoli di bottega.