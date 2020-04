Milanesi, state a casa: cos’è, un mantra scaramantico?

Presidente Fontana, assessore Gallera, il 95% delle persone per strada risulta in regola: gente che fa la spesa, va in farmacia o a lavorare. Forse si lavora troppo? Attività non essenziali – dal 50 al 70% – che a forza di deroghe con silenzio-assenso viaggiano a pieno regime. Per gli industriali la fase 2 è già in corso. Causa pressing di Confindustria né il governo né Regione Lombardia hanno chiuso Bresciana e Bergamasca, errore politico tra i più gravi in questa emergenza. Stiamo replicando a Milano? È qui la nuova Bergamo? Siamo in lockdown da più di un mese: perché i numeri non smettono di crescere? Che cosa non sta funzionando?

Dove ci si contagia? Al lavoro? Sui mezzi pubblici? Nei supermercati? Negli ospedali? Nelle case di riposo? Nei condomini? In famiglia? Chi si contagia? Gli anziani nelle Rsa? Gli operatori sanitari? Gli addetti dei super? Fattorini e trasportatori? Forze dell’ordine? Familiari dei malati? Come si isola un malato in un’abitazione di 2/3 locali o anche meno (la superficie media delle case a Milano è 88 mq)? Che fine hanno fatto le strutture a bassa intensità? E l’assistenza territoriale? Continuiamo a sentire storie tremende di gente abbandonata a se stessa. I malati in casa sono tamponati e seguiti?

E i loro familiari, che se asintomatici escono a fare la spesa o magari a lavorare? Perché non si potenzia la spesa a domicilio? Si esegue un minimo tracciamento dei contatti sul modello sudcoreano? Perché non si fanno più tamponi, anche a pagamento? Dove sono le mascherine? E i test sierologici dal 21 aprile? Perché a Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi e non a Milano, oggi il primo cluster? Non diteci più di stare a casa. Non limitatevi a esporre numeri allarmanti e disorientanti: spiegateli. Diversamente non costringeteci alla detenzione in Lombardia. Lasciateci scappare.