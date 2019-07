A meno di colpi di scena, al momento imprevedibili, la finestra elettorale autunnale si è chiusa. Ma questo non garantirà una meno agitata e più operosa tenuta del governo. Anzi. Ne è la prova, se mai ve ne fosse bisogno, l’ultima querelle sulla convocazione dei sindacati per la manovra, esplosa tra il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Matteo Salvini.

La diatriba serale tra il presidente del Consiglio e il leader leghista è solo apparentemente formale: chi, come, dove e quando incontra le parti sociali per discutere della politica economica dell’esecutivo.

Così come è solo virtualmente "mediatoria" anche l’uscita di Conte sull’esigenza di evitare "sovrapposizioni" sulla gestione dei migranti: come dire "sono io il mediatore" tra i ministri che litigano in quanto coordinatore dell’attività complessiva del governo.

In realtà è del tutto evidente che, in entrambi i casi, la posta in gioco è un’altra, sostanziale e concreta: quella sul chi sia il dominus del governo, sul chi sia il regista vero dell’alleanza e della maggioranza.

È vero, infatti, che la mancata procedura di infrazione contro l’Italia ha avuto l’effetto di rendere meno pericolante anche la prospettiva politica del Paese. Tanto che la stessa legge di Bilancio in programma per l’autunno appare un passaggio meno arduo e impervio da attraversare.

Ma è altrettanto vero che Salvini deve, in qualche modo, "giustificare" con i suoi e con lo stesso elettorato neo leghista il mancato ricorso al voto anticipato nel quale avrebbe potuto capitalizzare al massimo i consensi ottenuti il 26 maggio. Non solo. Deve "spiegare" anche come si possa andare avanti con i 5 Stelle, indicati, anche a ragione, come i frenatori o gli oppositori delle scelte di sviluppo di cui il Paese ha urgente bisogno.

Dunque, per dirla senza troppi giri di parole, il capo del Carroccio, per rendere praticabile la continuazione del contratto di governo, deve "far vedere" e "dimostrare" di essere il vero numero uno del governo, il presidente del Consiglio reale. Colui che può mettere in riga tutti e portare a casa i risultati promessi. Un’impresa forse impossibile, di sicuro rischiosa.