Lo si ripete ovunque: destra e sinistra non esistono più, sostituite da nuovi schieramenti poco chiari, spesso inclini al populismo. Perché allora quando si parla di temi sociali con risvolti etici, come la famiglia, i gay, l’aborto, il passato sembra ripiombare su di noi? Perché la rissa politica deve di nuovo ingoiare tutto com’è successo a Verona? Perché questi tratti rabbiosi e provocatori da ambo le parti, che irritano e quindi creano un’atmosfera ben lontana da un clima civile dove sarebbe possibile discuterne? Si tratta infatti di temi sui quali è bene discutere, e farlo oltre le ideologie. Non sono pochi i punti su cui si potrebbero trovare occasioni di collaborazione, ma se si urla, questi neppure si vedono.

Prendiamo l’aborto: dovrebbe andare bene a tutti che esistano gruppi, se necessario aiutati dalle istituzioni, costituiti per aiutare le madri, spesso single e disperate, che vorrebbero tenere il figlio ma temono di non farcela. La scelta è infatti davvero libera solo se le possibilità sono entrambe reali, solo cioè se l’aborto non si prospetta come l’unica soluzione. Queste associazioni non dovrebbero dunque essere considerate una pressione di chi è contrario all’aborto, ma una garanzia che gode dell’appoggio di tutti. Nel convegno è stata poi avanzata la proposta di sveltire e semplificare la procedura delle adozioni, più volte auspicata e che risolverebbe molti problemi e molta sofferenza, di grandi e piccoli.

E l’idea di chiedere una rogatoria mondiale dell’utero in affitto? Penso che questa proposta avrebbe dovuto già da tempo essere avanzata dai gruppi femministi in tutto il mondo, per opporsi a gran voce a questa nuova schiavitù del corpo della donna. È molto difficile infatti far passare per libera scelta la condizione di donne povere che accettano di affrontare una gravidanza difficile – devono ingerire ormoni per favorire il concepimento e poi per portare avanti la gravidanza di un feto estraneo – e poi subiscono, loro e i neonati, il trauma della separazione. Come far passare un’esperienza simile per progresso? È sensato tacciare come tradizionaliste le donne che la denunciano?