Chi sferra coltellate nella notte? Chi uccide senza senso, chi ? Un balordo, uno sciagurato, uno forse talmente privo di mezzi, forse un immigrato ubriaco, uno sbandato, chi? Chi pianta il pugnale in un petto di un uomo, così, per niente? Uno senza niente, uno che non ha niente da perdere? O forse no. Sono due ragazzi americani, di buona famiglia, buoni mezzi, hotel niente male, soldi. Ma il buco che hanno dentro, il niente che divora la loro mente è più niente di ogni miseria, di ogni povertà.

Il niente più niente che ci sia. Lo riempiono con la droga che divora. La micidiale signora dagli occhi vuoti, in cui scompare il mondo... Un niente talmente niente che quel pugnale sembrava niente nella notte, e niente quell’uomo a cui recidere la vena, il cuore, l’amore, la vita. Era tutto niente quella notte grazie alla signora del niente. Questa è la povertà suprema, l’irrimediabile. Perché un pezzo di pane in Italia lo trovano tutti. Ma la droga annulla più di ogni miseria, più di ogni bassezza. Mangia la mente, mangia la vita. E dove non ci sarebbe nessun motivo adeguato, la droga porta l’enormità della morte. L’enormita della rovina per niente. La rovina della vita di un uomo e dei suoi assassini. Una rovina enorme, fondata sul niente.

La peggiore miseria, perché un povero ha un vestito da poco e vorrebbe un vestito migliore. E combatte tale povertà. Ma chi ha un vestito da molto che povertà sta combattendo? Chi ha tutto da che miseria è divorato? Una miseria che non si vede, non è un vestito lacero, non è una puzza come quella di certi accattoni. Ma è una miseria che si rivela più accecante, in una notte di Roma. E in una notte di Roma rivela il suo putrafatto odore. Una miseria mille volte più miseria di quella dei poveri. La miseria del senso. Perché la droga è forse solo il punto più alto di un albero, fatto di marchi di bei vestiti, di soldi, di successo, di soddisfazioni che in realtà non soddisfano la vita umana. E si sale l’albero e però non si colma il vuoto, fino all’ultima foglia. Quella velenosa del tutto, che come un bengala illumina la grande miseria.