Cambia l'età: si è anziani a 75 anni A 70 anni non si è anziani, lo si è ufficialmente dai 75 in su. La svolta arriva dal Congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria che si tiene a Roma. Secondo i medici riuniti nella Capitale 'Un 65enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 40-45enne di 30 anni fa. E un 75enne quella di un individuo che aveva 55 anni nel 1980'. Attualmente la statistica individua nella media di 85 anni la longevità per le donne e di 82-83 per gli uomini. I geriatri insomma lanciano l'adozione di una definizione dinamica del concetto di "anzianità" che si adatti "alle mutate condizioni demografiche ed epidemiologiche".