Benessere

Spesa sanitaria in aumento per gli italiani

Sale la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia, anche se resta più bassa che in altri Paesi. Il Rapporto Osservasalute registra un aumento pro capite dello 0,38% tra il 2015 e il 2016, attestandosi a 1.845 euro. Tutte le Regioni registrano un tasso medio di crescita degli esborsi che oscilla dallo 0,6% delle Lombardia al 3,7% della Basilicata. Il Paese sembra andare a due velocità: al Sud una persona su 5 non può pagarsi le cure. In Campania il dato più allarmante: +28% di mortalità rispetto alla media nazionale del 2,3%. Le aspettative di vita più alte a Trento, in Emila Romagna e Veneto.