I Borgogna di Romanée-Conti sono il Sacro Graal dei vini, i più desiderati e costosi del mondo, per i quali appassionati e collezionisti sono disposti a fare follie. È accaduto all'asta del 13 ottobre tenuta da Sotheby's a New York, che ha frantumato un record dopo l'altro. Dalle tenute Romanée-Conti escono pochissime migliaia di bottiglie all'anno, sempre di qualità sopraffina: già questo basta a spiegare perché i loro rossi viaggiano fissi su. Il vino in questione deriva dalle 600 bottiglie che furono prodotte con la vendemmia del 1945, subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, e sono le ultime che derivano da quelle vigne, espiantate dopo la raccolta dell'uva. Un Borgogna rarissimo, quindi, quasi mitologico, e così la gara per aggiudicarselo si è incendiata portando il prezzo di vendita a 558mila dollari (contro una previsione iniziale di 32mila): record assoluto per una singola bottiglia di vino. In realtà il record è stato battuto ben cinque volte nel corso della stessa asta. Le Romanée-Conti 1945 in vendita erano due, la seconda delle quali si è fermata a 498mila dollari, e poi sono state piazzate. Prima di loro, il primato apparteneva a una bottiglia da sei litri di Cheval-Blanc 1947 venduta nel 2010 a 304mila dollari. In aggiunta, Sotheby's ha anche piazzato una rarissima bottiglia di whisky The Macallan 1926 (60 Years Old, con etichetta di Sir Peter Blake) a 843mila dollari, record personale della casa per un distillato e record per le aste in Nord America.