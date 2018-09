Altre due star si aggiungono ai vari Ryan Reynolds, George Clooney e compagnia che si sono lanciati nel business dei distillati., ha presentato il suo whiskey, mentre, apprezzato anche in 'The Good Wife' e 'Law & Order: Criminal Intent', ha acquistato un piccolo produttore di tequila.McGregor è fondatore, presidente e proprietario di maggioranza della Eire Born Spirits, l'etichetta che ha appena rivelato il suo primo distillato. Ribattezzato Proper No. Twelve, è, a immagine e somiglianza del suo padrino. La sua creazione – sotto il nome in codice Notorious – ha richiesto anni di studio e tentativi, prima di riuscire a selezionare fra i cento sperimentati il perfetto blend di whiskey di grano e whiskey di malto.Per ora il Proper No. Twelve è disponibile solo in Irlanda e negli Stati Uniti, ma nel 2019 raggiungerà anche altri mercati. Costa rispettivamente 35 euro e 30 dollari.A differenza di McGregor (e di Clooney, per rimanere a Hollywood), Noth non ha creato da zero il suo brand, madi cui era fan, Ambhar Tequila, acquistandone la quota di maggioranza. Dal punto di vista pratico, svolgerà il ruolo di direttore creativo e darà il suo contributo nel definire le strategie per far sfondare il marchio negli Stati Uniti.Ambhar produce tre diverse tequila ricavate da agave blu di primissima qualità: Plata, Reposado e Anejo, caratterizzate da tempi diversi di affinamento in botti di quercia utilizzate in precedenza peril whiskey. Prezzi da 50 a 60 dollari a bottiglia.Leggi anche: