Quasi a tutti è capitato di scattarsi un selfie e di rimanere delusi dal risultato finale per colpa del proprio naso: è davvero così grosso? A tal proposito, uno studio statunitense ha analizzato gli effetti distorsivi della fotocamera frontale degli smartphone, attribuendo una valenza scientifica a quella che in molti ritenevano solo una sensazione: i selfie fanno sembrare il naso più grande di quanto lo sia in realtà.



LO STUDIO

Boris Paskhover, esperto di chirurgia estetica alla Rutgers New Jersey Medical School, ha notato una tendenza sempre più frequente tra i suoi pazienti: i più vanitosi, quando vogliono ritoccarsi il naso, gli mostrano i propri selfie indicando i punti che desiderano rimpicciolire. Convinto dell’inadeguatezza di quelle fotografie per valutare le reali dimensioni del naso, il professore ha alzato la cornetta e ha chiamato il suo amico Ohad Fried, un ricercatore del dipartimento di informatica presso l’Università di Stanford.



Insieme hanno creato un modello matematico in grado di rilevare quanto la distanza dalla fotocamera possa distorcere il viso. Gli studiosi lo hanno quindi applicato a dei soggetti adulti di sesso maschile e femminile. Dopo aver misurato i loro parametri facciali reali, Paskhover e Fried hanno scattato a ognuno due tipi di foto: una a 30 centimetri di distanza (come un selfie quando si estende il braccio) e l’altra a 1,5 metri di distanza. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica JAMA Facial Plastic Surgery.



QUESTIONE DI DISTANZA

Le foto scattate a 30 centimetri hanno fatto apparire la base del naso, rispetto alla realtà, il 30% più ampia negli uomini e il 29% nelle donne, mentre la punta si è rivelata più grande del 7%. Nessuna differenza sostanziale è stata riscontrata nelle immagini catturate a un metro e mezzo di distanza.



DISTORSIONE DA SELFIE

La colpa è della cosiddetta distorsione da selfie: semplificando, se la fotocamera si trova più vicina a qualcosa che spunta fuori, come il naso, renderà quella parte molto più grande rispetto al viso. Si tratta di un effetto ottico che non rispecchia la realtà. Il dottor Paskhover dispone adesso dei numeri per rassicurare i pazienti preoccupati dei loro autoscatti. E anche tutti gli appassionati di selfie, forse, potranno dormire sonni più tranquilli.