Le capre hanno un debole per le persone felici. È questa, in estrema sintesi, la conclusione di una ricerca a cura della Queen Mary University di Londra, checon le espressioni facciali umane, scoprendo la capacità di questi animali di percepire e interpretare i segnali emotivi.Come si legge sulla rivista Royal Society Open Science , il team ha testato la reazione di venti capre, che all'interno del Buttercups Sanctuary for Goats, nel Kent, sono state messe di fronte a una coppia di fotoLe immagini in bianco e nero riproducevano il volto di una persona non familiare all'animale, in un caso con la faccia corrucciata, e nell'altro con il volto radioso.L'equipe guidata dal dottor Alan McElligott si è così accorta che le capre tendevano ad avvicinarsi e, strofinandoci contro il proprio muso. Tale comportamento era più lampante quando il ritratto era posizionato alla destra del campo visivo della capra, suggerendo che l'elaborazione delle emozioni positive sia a carico dell'emisfero sinistro del cervello.McElligott ha sottolineato che questo lavoro "ha importanti implicazioni sul modo in cui interagiamo con il bestiame e altre specie, perché le capacità di percepire le emozioni potrebbero essere diffusa, e non limitata soltanto agli animali domestici". Per quanto ancora parziali, i risultati della studio, concludono i ricercatori, aprono nuove strade perdiversi dai "soliti" cani e gatti, e in particolare i segreti della loro sfera affettiva.