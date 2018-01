Venezia, 21 gennaio 2018 - Tutti in salvo, cani compresi: i vigili del fuoco sono interventi lungo l'autostrada A27 in direzione nord, nel comune di Ponte nelle Alpi, per l'incendio di un'autovettura. Il conducente di una Opel Zaffira residente a Marcon, che viaggiava con la moglie e dieci cani, si è accorto del malfunzionamento dell'auto accostando in una piazzola di emergenza dell'autostrada, quando la vettura ha iniziato a prendere fuoco.

L'uomo con la moglie è riuscito a scendere e a mettere in salvo i diversi cani. I pompieri intervenuti da Vittorio Veneto hanno spento l'incendio dell'auto alimentata a gpl e messo in sicurezza il luogo. Sul posto la polizia stradale. I cani in attesa di un altro mezzo sono stati messi nello spazio recintato adibito a manutenzione della vicina galleria autostradale.

