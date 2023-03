Vivere in un ambiente a impatto zero responsabilità nei confronti del mondo

Le case green sono progettate per garantire il massimo risparmio

ll mercato immobiliare è in costante evoluzione e, negli ultimi anni, ha visto affermarsi una nuova tipologia di edifici: le cosiddette case green. L’innovazione (non solo terminologica) è davvero accattivante. Si tratta di abitazioni innovative, progettate per garantire il massimo risparmio energetico e, al contempo, per abbattere l’impatto negativo sull’ambiente. Un discorso specifico merita l’analisi delle caratteristiche che ciascuna casa green deve possedere. Per definirsi ‘casa green’, un immobile dev’essere, innanzitutto, al passo con le normative in fatto di energia e prevedere materiali di costruzione a basso impatto ambientale. In secondo luogo, deve attenersi agli standard nazionali ed europei in fatto di isolamento termico, presentare impianti e strutture all’avanguardia e utilizzare prevalentemente fonti energetiche pulite e rinnovabili. Insomma, una casa green è realizzata con materiali ecologici (come ad esempio il legno), è rivestita con pannelli isolanti per mantenere un clima ottimale al suo interno e consente il controllo costante dei consumi. In altre parole, si tratta quindi di abitazioni che riescono ad offrire il massimo comfort abitativo con il minimo impatto ambientale. Offrono inoltre un guadagno sia in termini ambientali che economici. Come già accennato, le case ecologiche più famose ed economiche sono fatte in legno. Ne esistono anche in altri materiali naturali ed ecologici come il sughero, il gesso, il bambù, la paglia e la lana di roccia. In genere, questi materiali vengono poi impiegati insieme a vernici di origine naturale. L’ecologia legata all’edilizia oggi non è solo, infatti, un atteggiamento responsabile nei confronti del mondo, ma anche un trend di mercato. Avere una casa green (o rendere green la propria casa) rende il proprietario come una sorta di pioniere delle future tendenze economiche. Oggi, non a caso, l’attenzione all’ambiente è una caratteristica sempre più ricercata da ogni tipologia di cliente.