Una filiera italiana dell’automazione

UNA FILIERA VERTICALE tutta italiana nel settore dell’automazione delle tende da sole. È questo l’asset vincente per Cherubini, che negli ultimi anni ha rafforzato il proprio posizionamento nel mercato italiano, europeo e internazionale grazie ad una nuova strategia imprenditoriale, che si basa da un lato su una nuova governance e dall’altro su una serie di acquisizioni, che hanno portato la realtà bresciana a diventare un punto di riferimento nel mondo per questo settore.

Cherubini Mi-Metal S.r.l. si aggiunge oggi alle altre acquisizioni fatte dal Gruppo negli ultimi anni: si tratta di Decho S.r.l., componenti e lavorazioni meccaniche, acquisita nel maggio 2020; WiDom S.r.l., technology provider in sviluppo, ingegnerizzazione e produzione di dispositivi per la Smart Home acquisito nel gennaio 2020; D&B S.r.l., oggi Cherubini Electronics, acquisita nel gennaio 2022 e specializzata in produzione e assemblaggio di schede elettroniche. Grazie alle acquisizioni, Cherubini, che collabora con molte realtà di primaria importanza, come la Faac di Bologna, è in grado di fornire soluzioni sempre più avanzate, complete ed orientate all’Home Automation. L’ecosistema Meta e in particolare Metahome sono il frutto dell’acquisizione di WiDom, startup sarda assorbita nel gennaio 2020, con l’obiettivo di integrare un technology provider per lo sviluppo, ingegnerizzazione e produzione di dispositivi per l’Home Automation. In questo modo è nato un sistema aperto, pensato per permettere la migliore integrazione dei prodotti Cherubini con quelli degli altri produttori che condividono gli stessi protocolli standard e viceversa.

L’ecosistema Meta, il gateway Metahome e l’app collegata Meta consentono all’utente di gestire e ottimizzare le principali funzionalità dell’edificio, dai sistemi di movimentazione per la protezione solare, come l’apertura e la chiusura di tende da sole, avvolgibili e screen, agli elettrodomestici collegati, dall’illuminazione alla climatizzazione degli ambienti, integrando nel sistema tutti i prodotti necessari che utilizzano lo stesso protocollo. Apertura, modularità e scalabilità sono le caratteristiche alla base dell’ecosistema, concepito per adattarsi a differenti scenari ed esigenze, evolvendo con l’utilizzatore nel tempo grazie alla costante possibilità di integrare nuovi dispositivi e quindi nuove funzionalità. L’app è disponibile negli store di Apple e Google.

L. Mag.