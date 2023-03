Un ruolo centrale nel Green New Deal

L’ormai noto decreto-legge Semplificazioni (762020), varato in piena pandemia, ha affidato a Sace un ruolo centrale a sostegno del cosiddetto "Green new deal" italiano. Cioè al piano, promosso dall’Ue, che intende dar vita a un continente ‘circolare’, sostenibile e resiliente. L’obiettivo è trasformare avversità climatiche e sfide ambientali in opportunità e diventare, nel 2050, il primo continente a zero emissioni. Il piano incentiva investimenti che assicurino la transizione verso un’economia più sostenibile.