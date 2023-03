Un giorno a luci spente per salvare l'ambiente

Limitare consumi e costi è più semplice di quanto si pensi

Il 18 febbraio è una data speciale, in quanto viene celebrata la giornata mondiale del risparmio energetico. Questa ricorrenza invita a riflettere su come si possono adottare abitudini più virtuose per affrontare la crisi energetica. L'obiettivo è quello di promuovere uno stile di vita più sostenibile, che si basi sull'uso di fonti di energia rinnovabile e pulita e che limiti gli sprechi. Dal 2005, il 18 febbraio di ogni anno è stato dedicato alla sensibilizzazione del pubblico su queste importanti tematiche. Quest'anno, la giornata mondiale del risparmio energetico segnerà la 17° edizione.

La Giornata internazionale del risparmio energetico mira a sensibilizzare la popolazione mondiale sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze delle nostre azioni sull'ambiente, in particolare sulla flora e la fauna del nostro Pianeta. L'obiettivo è promuovere uno stile di vita più sostenibile, incentrato sulla lotta contro gli sprechi e il risparmio energetico.

In Italia, in concomitanza con questo importante evento internazionale, si tiene un'altra iniziativa interessante: "M'illumino di meno", lanciata da Caterpillar e Radio 2 nel 2005 ed è volta a diffondere la cultura del risparmio energetico. Il nome deriva dalla famosa poesia di Giuseppe Ungaretti "Mattina" ("M’illumino/d'immenso"). Negli anni, il progetto si è diffuso in tutta Italia e coinvolge la riduzione dell'illuminazione di strade, palazzi istituzionali, monumenti e luoghi simbolici nelle diverse città, promuovendo un "silenzio energetico" che invita i cittadini ad adottare uno stile di vita più sostenibile, a partire dall'illuminazione in casa. Da quando sono state istituite, sia la Giornata mondiale del risparmio energetico che l'iniziativa "M'illumino di meno" raccolgono sempre più consensi per la crescente sensibilità delle nuove generazioni verso l'ambiente. Ener2Crowd.com, la prima ed unica piattaforma di lending crowdfunding energetico ed ambientale, ha inoltre istituito la Settimana del Risparmio Energetico e ha pubblicato un decalogo per risparmiare sulle bollette e ridurre l'inquinamento, tutelando la salute.