Un anno di guerra in Ucraina non ha fiaccato le imprese

SONO ORMAI PASSATI 12 mesi dall’inizio della guerra in Ucraina e, nonostante tutti i problemi collegati (aumenti dell’inflazione, dei costi dell’energia e delle materie prime), le piccole e medie imprese italiane (pmi) non perdono la speranza nel futuro perché "dopo le grandi crisi ci sono sempre grandi opportunità". Dopo i primi 100 giorni di premierato di Giorgia Meloni, gli imprenditori hanno l’aspettativa che l’esecutivo, a differenza di quelli che l’hanno preceduto, presti un’attenzione ancora più incisiva verso le pmi superando la tradizionale tendenza dei governi italiani di rivolgere le loro misure prevalentemente in favore della media-grande impresa. È quanto emerge dalla ricerca dell’Osservatorio sulle pmi realizzato da Evolution Forum Business School, ideato dal formatore e coach Gianluca Spadoni su un panel di oltre 16mila micro e piccoli imprenditori (cioè con fatturato sino ad 1 milione di euro, e meno di 5 dipendenti), realizzata in occasione di Pat 2023 (Preparati a Tutto - www.preparatiatutto.live ) la 3 giorni di formazione dedicata a professionisti e imprenditori, che si è tenuta a Cervia (RM) dal 24 al 26 febbraio 2023. Nello specifico, l’80% delle pmi dice di vedere prospettive positive per il futuro, "addirittura meglio del 2022 anche grazie al governo Meloni". C’è...