Tutti pazzi per i Cucciolini. Ritirati altri 100 peluches

Continua il successo dell’iniziativa del Carlino che, da settimane, regala ai lettori i Cucciolini, sei simpatici peluche realizzati unicamente con materiale riciclato. Solo nella giornata di ieri, nella redazione cittadina di via Quarto 4 sono stati ritirati quasi 100 peluches. La pubblicazione dei bollini è terminata il 30 giugno, ma è ancora possibile ritirare i Cucciolini per chi ha già completato le schede. Anche nei prossimi due sabati di luglio, cioè il 20 e 27, si potrà ritirare i peluches nella nostra redazione, dalle 11 alle 13.

E ieri, come detto, in tanti sono presentati. La piccola Desirè ha ottenuto tre Cucciolini grazie alla dedizione del nonno che ha raccolto i bollini e completato le schede, come ha raccontato mamma Samuela. Altri pupazzi, ritirati da Marisa Manara, sono stati invece donati ai bambini ucraini.

L’iniziativa sponsorizzata dal Gruppo Ghedini Automobili è stata pensata per abbattere gli sprechi ed educare le nuove generazioni al rispetto ambientale e alla cittadinanza attiva. È proprio con ’il buon esempio’ che nasce l’idea di creare i sei Cucciolini con materiale cento per cento riciclato: sono Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino.