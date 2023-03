Torna lo spettro della siccità anche nel Centro Italia

Emergenza siccità nelle regioni centrali della Penisola

L'assenza di pioggia a febbraio preoccupa gli esperti e torna a fare intravedere lo spettro della siccità anche lungo le zone tirreniche dell'Italia centrale. Le temperature miti del secondo mese dell'anno fanno sì che il già scarso manto nevoso nelle regioni alpine si assottigli ulteriormente. Secondo Anbi drammatica la condizione del fiume Po che, lungo tutta l'asta, registra portate al di sotto del minimo storico ed ovviamente inferiori al 2022. Segnali di sofferenza idrica si palesano in Centro Italia, dove costante è la decrescita di livello del fiume Tevere, dall'Umbria fino alla foce. La portata dell'Aniene è meno della metà della media storica; in calo anche i fiumi Sacco e Liri. Il lago di Bracciano rimane ad un livello più basso di 14 centimetri rispetto al 2022. Calano i livelli dei fiumi in Campania, mentre i volumi negli invasi artificiali della Basilicata subiscono una piccola contrazione. Crescono ulteriormente le riserve d'acqua invasata nei serbatoi nel Nord della Puglia. La speranza è che inizi presto a piovere.