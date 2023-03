Tecnologia e giovani talenti La Torre Zucchetti guarda lontano

LA TORRE ZUCCHETTI non è "soltanto" un grattacielo di 60 metri che domina Lodi, rendendo visibile il concetto di innovazione attraverso un’idea architettonica coraggiosa e l’applicazione di tecnologie sofisticate per l’efficienza energetica. Il quartier generale del gruppo Zucchetti è soprattutto un luogo da cui si può guardare lontano, molto lontano. Dalla pianura padana al mondo intero. Perché questa è la storia (rara avis) di una software house italiana fondata a Lodi nel 1978 e che oggi rappresenta un punto di riferimento internazionale, in virtù della capacità di ideare e produrre soluzioni tecnologiche avanzate per professionisti e piccoli imprenditori in un processo di "innovazione continua". L’innovazione a servizio di tutti, potremmo dire con un facile slogan. Tutto nasce dallo studio di un commercialista lodigiano. A metà degli anni Settanta Domenico Zucchetti, per tutti Mino, ha un’intuizione fondamentale: per primo in Italia realizza un software capace di gestire le dichiarazioni dei redditi in modo automatizzato, per dare un vantaggio competitivo al suo studio professionale. Quando capisce che quel software sarebbe diventato indispensabile per ogni commercialista, fonda l’azienda Zucchetti per commercializzarlo a livello nazionale. Oggi il gruppo Zucchetti è gestito dai figli Alessandro e Cristina (foto), che l’hanno portato in pochi anni da 1.700...