Tappo ancorato alla bottiglia: 355.000 chili di plastica in meno

GRANAROLO continua a guardare verso la sostenibilità. In ogni suo aspetto. Così come conferma il lancio del nuovo tappo agganciato alla bottiglia: nell’ottica del miglioramento continuo della ricerca e sviluppo sul packaging, il gruppo, presieduto da Gianpiero Calzolari (foto), ha lavorato nell’ultimo anno per intervenire sulle bottiglie del latte alto pastorizzato in Pet al fine di ridurre la grammatura del collo della preforma e del tappo che è stato, per l’appunto, ancorato alla bottiglia. Presidente Calzolari, in cosa consiste quest’iniziativa? "Il nostro impegno verso la sostenibilità è molto articolato. A partire dalla riduzione di plastica, così come conferma la nostra scelta di sostituire i vasetti di yogurt con contenitori di carta. Una decisione presa già l’anno scorso e che ci ha consentito di togliere dal mercato – e quindi anche dai rifiuti – duecento milioni di vasetti di plastica. Poi, abbiamo continuato a lavorare sulle diverse tipologie di confezioni, riducendo la grammatura della bottiglia o, come in questo caso, del tappo. Si tratta di un progetto costruito insieme al nostro fornitore: non è stato semplice, perché abbiamo dovuto ridurre il volume del materiale senza mettere in difficoltà il consumatore, ma siamo riusciti così ad anticipare la normativa del 2024 che imporrà, per...