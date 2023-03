Sostenibilità ambientale, le sfide più urgenti: l'inquinamento idrico e atmosferico

La plastica ha formato un 'continente', il Great Pacific Garbage Patch

Siamo di fronte ad uno scenario preoccupante, che anno dopo anno diviene più grave ed impellente, mentre le prospettive future si fanno via via più incerte e nebulose: il nemico numero uno dell'essere umano si chiama inquinamento, suddiviso in tre subdole forme, che può essere inquadrato come lo scotto da pagare in nome del progresso, l'altro volto dell'avanzamento tecnologico, dell'aumento della qualità della vita e del benessere economico e psico-fisico, nell'ottica di una società capitalista. Ecco cosa s'intende per "sostenibilità ambientale", una definizione che ha inglobato il concetto di "sviluppo sostenibile" e che abbraccia tutte le problematiche strettamente collegate con la contaminazione dell'acqua, dell'aria e della terra, con il precario stato di salute di un ecosistema che ci sta implorando aiuto e, quindi, con il futuro stesso della nostra specie e di tutte quelle animali e vegetali presenti in ogni angolo del mondo. Sono ormai pochissimi, sovente sperduti atolli esotici, gli ultimi luoghi "graziati", dispensati dalla forzata coesistenza con la nostra razza e rimasti, pertanto, davvero incontaminati. I più svariati rifiuti, da quelli domestici a quelli urbani passando per quelli industriali, così come gli scarichi tossici e di liquame abusivi, hanno lentamente avvelenato stagni, ruscelli, torrenti, fiumi, laghi, mari e oceani a tutte le latitudini, acqua che, sotto forma di vapore, s'insinua nell'atmosfera, ove si originano rovesci e precipitazioni che si riversano poi a loro volta sulla terreno, penetrando nelle falde acquifere o facendo ritorno nelle più o meno vaste distese liquide del globo. Sono i tre aspetti interconnessi dell'inquinamento, "la cellula impazzita" contro cui affrontiamo una vera e propria guerra che sembra impari, sia per possibilità e capacità di porre rimedio agli squilibri ambientali e ai danni provocati, sia per reali volontà di mettere un freno allo sfruttamento del pianeta. La battaglia più importante in questo campo è quella con la plastica: ha formato un "continente", il Great Pacific Garbage Patch, nell'Oceano Pacifico e dal 2000 ad oggi ha triplicato la propria mole nell'Atlantico. Per salvaguardare l'aria che respiriamo, almeno, abbiamo abbozzato qualcosa, ne sono un esempio le domeniche ecologiche, le targhe alterne e le zone a traffico limitato: un foglio di carta contro un carrarmato. Una risposta troppo debole contro 'armi' quali emissioni di anidride carbonica e diossina, gas di scarico, combustioni e trattamento dei rifiuti, tutti aspetti che hanno alterato la composizione dell'ossigeno che inevitabilmente inspiriamo ogni 3-4 secondi. Nel terzo "fronte", invece, si combatte l'inquinamento del suolo. Qui l'alterazione della composizione naturale è causata da prodotti chimici e fertilizzanti, nonché dallo scarico di rifiuti, di sostanze, di fluidi e di materiali tossici e non biodegradabili. Dall’acqua al cielo, poi terreno, quindi di nuovo cielo ed acqua: così prende vita un nuovo, inesorabile ciclo.