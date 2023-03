Soluzioni su misura per le città: le idee green

Proteggere la salute dei cittadini

Per combattere l'inquinamento urbano, l'Associazione Legambiente propone una serie di interventi personalizzati per ogni città. In primo luogo, l'estensione delle zone a zero emissioni ridurrebbe le emissioni del 30-40%. Una seconda proposta prevede un grande piano di riqualificazione energetica delle abitazioni, incentivando la riconversione ad emissioni zero. Un terzo intervento riguarda il potenziamento del trasporto pubblico attraverso la quadruplicazione dell'offerta di linea e la promozione di abbonamenti integrati. Incentivare la mobilità elettrica condivisa e realizzare ulteriori percorsi ciclabili rappresenta un’ulteriore progetto da attuare al fine di incentivare l’utilizzo ai mezzi green. Infine, la ridisegnazione dello spazio pubblico urbano a misura d'uomo e l'obiettivo di un sistema di trasporto completamente elettrico in città completano la lista degli interventi proposti.