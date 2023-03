"Signori, il grillo è servito". Ed è allevato a chilometro zero

In latino significa "qualcosa di diverso, di differente". e in effetti la scommessa di "alia insect farm", startup innovativa agricola con sede a milano, è contribuire alla creazione di una filiera rigorosamente italiana degli insetti commestibili, considerati un cibo alternativo del tutto naturale, nonché una fonte proteica sostenibile. la pensa così la fondatrice, carlotta totaro fila (nella foto), una laurea in scienze e tecnologie alimentari e quindici anni di esperienze in multinazionali dell’agroalimentare: "siamo convinti di poter avere un impatto positivo sulla salute delle persone e sul benessere del nostro pianeta", dichiara. "ma soprattutto intendiamo delineare un orizzonte di prosperità per le generazioni a venire. la mission della startup è realizzare prodotti alimentari altamente innovativi, in grado di apportare benefici nutrizionali e concorrere alla creazione di un sistema alimentare sostenibile". Salute delle persone, benessere del pianeta, innovazione sostenibile: non è un caso che Alia abbia visto la luce in piena pandemia, precisamente a giugno 2020. "L’emergenza Covid ci ha costretto a fermarci e riflettere su certe derive della globalizzazione, soprattutto per quel che riguarda la dipendenza delle filiere dall’estero", spiega Totaro Fila, che riveste anche il ruolo di amministratrice delegata della startup. "È necessario accorciare il più possibile le filiere...