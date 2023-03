Allarme siccità per 300mila imprese italiane

Le conseguenze della siccità sui terreni

Milano, 12 Marzo 2023 – In Italia è allarme siccità per 300mila imprese. Il dato emerge dalla lettura della mappa continentale delle aree maggiormente colpite dall'emergenza idrica elaborata da Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della terra dell’Unione Europea. Dal documento emerge che, insieme a Francia, Spagna e Germania, l’Italia è tra i Paesi più aridi. Qui sono a rischio la produzione di grano duro, pomodoro, mais e non solo, soprattutto nelle aree del Centro Nord e del bacino della Pianura Padana dove il Po in è in secca. “Il risparmio di acqua in agricoltura è diventato fondamentale per la sopravvivenza delle coltivazioni in uno scenario in cui si inizia a organizzare il razionamento. Bisogna trovare soluzioni innovative per produrre in maniera più consapevole, gli strumenti ci sono.” - dichiara Thomas Marino, Co-founder di The Circle (www.thecircle.global), la più estesa azienda agricola acquaponica d’Europa. Le regole da adottare The Circle, nata con l’obiettivo di contrastare la mancanza di oro blu e di terra nel settore attraverso l’acquaponica - tecnologia agricola che combina idroponica e acquacoltura abbinando coltivazione fuori suolo e allevamento di pesci - ha costruito un decalogo delle soluzioni possibili per ridurre lo spreco di risorse idriche in agricoltura...