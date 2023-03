"Siamo l’alleato delle aziende contro il caro bollette"

HA GENERATO per i propri clienti un risparmio di 20 milioni di euro nell’ultimo anno di fornitura. Energika, azienda riminese leader nella consulenza in ambito energetico all’industria e al terziario, da tempo è compagna di viaggio delle aziende. In questo periodo lo è più che mai: tagliare i costi per la spesa energetica è una necessità da cui passa la sopravvivenza di molte imprese. L’amministratore Paolo Paglierani ha anche realizzato un vademecum per districarsi nel mercato dell’energia. S’intitola ‘Guida all’uso consapevole dell’energia: un manuale pratico per risparmiare sui costi delle bollette energetiche’. Uscito a settembre, il libro è diventato un best seller, fino a balzare al primo posto per vendite su Amazon nella classifica della sezione ‘Scienze, tecnologia e medicina’. Paglierani, la aziende fanno ancora i conti con il caro-energia: il momento più difficile è alle spalle? "Non è facile rispondere, anche se in base alla nostra esperienza nel settore ci sentiamo di affermare che purtroppo il peggio non è ancora alle spalle. In futuro dobbiamo attenderci degli scossoni. Se è vero che negli ultimi mesi abbiamo assistito a un ridimensionamento dei picchi di prezzi visti in particolar modo in concomitanza con il conflitto in Ucraina, quello dell’energia è un mercato...