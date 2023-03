Se gli avanzi sono troppo buoni per essere buttati

L'app che combatte gli sprechi è ormai famosa in tutto il mondo

Una app che propone «bag» a sorpresa con cibo e pasti in scadenza a prezzi decisamente convenienti: si chiama Too Good To Go e lo scorso anno ha visto aumentare la platea dei propri clienti di un buon 40%. Nata nel 2015 in Danimarca, Too good to go conta oggi oltre 62 milioni di utenti tra Europa, Stati Uniti e Canada; l'idea alla base di questa app è semplice quanto geniale: permettere a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di vendere online a prezzi ribassati tutto il cibo invenduto.

Cosa c’è dietro questo successo? Tra le motivazioni dell’aumento dei download c'è sicuramente il cambio di abitudini delle famiglie italiane, dovuto soprattutto all’effetto del caro prezzi sul loro potere d’acquisto: una problematica che si registra maggiormente nelle grandi città, come Milano e Roma dove, secondo To Good to go, solo nel 2022 sarebbero stati salvati quasi un milione di pasti.

Quello del caro prezzi è un fenomeno ben noto, tanto che la stessa Confesercenti, in una sua rilevazione, ha constatato che il 32% degli italiani teme di dover spendere di più per cibo e bevande; stesso trend riscontrato dall'Osservatorio Inflazione di Ipsos, secondo il quale l'86% dei consumatori intervistati ha segnalato forti rincari nel settore agroalimentare.

Oltre all'indubbio risparmio economico, quello che spinge a utilizzare i servizi, come quello offerto da Too good to go, è la consapevolezza di contribuire a ridurre gli sprechi alimentari e l'opportunità di provare prodotti nuovi.