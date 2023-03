"Rigenerazione Così si migliora l’ambiente"

"LA SOSTENIBILITÀ per noi non è legata a una moda o a una mera esigenza di consumo delle risorse. È un elemento centrale del nostro modello di business che si riflette nelle relazioni con dipendenti, fornitori, clienti. In una parola, con tutti i cosiddetti stakeholders aziendali. Siamo fortunati, nel nostro settore, perché pensare nel lungo termine fa parte del Dna di un’azienda agricola, e ancor di più di un’azienda vitivinicola. Mi piace ancor di più parlare di rigenerazione". A parlare è Antonio Capaldo, presidente Feudi di San Gregorio, prima azienda vinicola del Sud, forte di una produzione di 3,5 milioni di bottiglie e di una presenza in oltre 50 paesi del mondo.

Cosa significa ‘rigenerazione’ per Feudi di San Gregorio?

"È un concetto più ampio di sostenibilità: vuol dire andare oltre il ‘mantenimento’ di suoli e piante attraverso politiche di ‘contenimento’ dei consumi delle risorse, puntando ad intervenire per migliorare in maniera sensibile le cose e in qualche modo porre rimedio a qualche errore fatto in passato".

In che modo la sostenibilità si inserisce nel vostro percorso di crescita delle performance aziendali?

"L’utilizzo di più strumenti di misurazione della performance – basati su modelli diversi rispetto a quelli classici ‘a valore’ (margini operativi, fatturati) – è estremamente importante. Consente di portare consapevolezza nei collaboratori e di raggiungere un elevato livello di granularità di analisi".

La trasformazione in società benefit nel 2021 e l’acquisizione della certificazione B Corp nel giugno del 2022, che impatto hanno avuto sul vostro business?

"La strumentazione B-Corp, o quella sviluppata per Water Footprint o Carbon Footprint, sono tutte utili più per il metodo che per il mero risultato. La trasformazione in società benefit, invece, si muove più ad un livello ‘valoriale’ che di misurazione della performance ma è un importante elemento aggregante per la comunità aziendale, un segnale forte dato alla comunità di riferimento".

Quali i principali risultati ottenuti in relazione al raggiungimento degli SDGs nell’ultimo anno?

"Certamente la riduzione dei consumi energetici, grazie al fotovoltaico, la riduzione del peso vetro, l’implementazione delle vasche per il recupero delle acque piovane e le prime iniziative a riduzione della Carbon Footprint".