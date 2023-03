Quali sono le posizioni che offrono contratti più stabili?

Le posizioni che offrono contratti più stabili sono quelle di certificatore della qualit

Intendete assumere nuovo personale? Se sì, con quale finalità? Su quali profili punterete maggiormente? Questi, appena citati, rappresentano solo alcuni dei quesiti posti alle imprese e che fanno parte dell’articolata indagine promossa da Klimahouse. Da tale ricerca, emerge che le posizioni che offrono contratti più stabili sono quelle di certificatore della qualità ambientale (92,8%), addetto di impianti di condizionamento a basso impatto ambientale (82,6%), operai con mansioni tradizionali (58,9%) e addetti a comunicazione e marketing (30,6%). Sono vari i motivi che spingono le imprese ad assumere nuovo personale: tra questi, i principali sono l’espansione in attività tradizionali (70,2%) e in qualifiche medio-alte (59,4%), oppure la sostituzione di personale a fronte di dimissioni (20,1%) o pensionamento (9,6%). Per le imprese edili così come per gli studi professionali – le modalità di assunzione vanno dal passaparola (56,4%) fino al reclutamento nelle scuole professionali (21,0%). Per i neoassunti è previsto nella maggior parte dei casi un contratto a tempo indeterminato (56,0%) o determinato (24,8%). Inferiori gli apprendistati (7,3%) o le collaborazioni coordinate continuative (3,8%). Scoprire gli edifici del futuro e i bisogni delle aziende attive nell’edilizia per sviluppare una visione sistemica in un percorso di crescita sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale: è da questa volontà, in linea con la manifestazione, che è nata la ricerca sui Green Jobs in edilizia e l’individuazione dei temi cardine di questa felice e riuscitissima diciottesima edizione. Va infine aggiunto che, in attesa di Klimahouse 2024 (che si terrà dal 31 gennaio al 3 febbraio) sarà possibile rivivere l’esperienza immersiva della fiera, riguardando gratuitamente i principali appuntamenti di questa edizione on demand sul sito web di Klimahouse. Un’opportunità davvero da non perdere, per fissare nella mente i momenti salienti di un evento davvero unico.