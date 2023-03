Prodotti e servizi diffusi in oltre 90 Paesi

Da oltre 85 anni Culligan progetta, installa ed effettua la manutenzione di soluzioni per l’addolcimento e la filtrazione dell’acqua in bottiglia e bottle-free. Coi suoi 11.000 dipendenti, fornisce soluzioni su misura per la casa, la ristorazione, gli uffici e il commercio, le industrie, p er piscine e spa, per aziende municipalizzate, per il settore navale e per quello medicale.

A livello mondiale, Culligan è presenta in 90 Paesi e in sei milioni di case con oltre 35 marchi oltre a quello della casa madre: Zip Water, ZeroWater, Blupura, Quench e molti altri.