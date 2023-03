"Pramac, un anno sull’altalena tra guerra e crisi Ricavi in crescita"

PAOLO CAMPINOTI, amministratore delegato del gruppo Pramac (che fa parte della holding americana Generac), ammette che il 2022 è stato "un anno molto difficile, vissuto a corrente alternata, sull’ottovolante. Da una parte la guerra che ha generato problemi pesanti, a partire dalla chiusura del nostro stabilimento in Russia con conseguente calo del fatturato. L’alto costo dell’energia ha aggiunto criticità ai nostri conti, con l’aumento delle bollette e la difficoltà di reperire materie prime. Contemporaneamente la crisi conseguente alla guerra ha innescato cospicui aumenti di produzione. Il mercato dei gruppi elettrogeni ha registrato un boom, con una consapevolezza maggiore sulla sostenibilità energetica. Per questo i nostri ricavi sono aumentati". Il lungo prologo dell’ad Campinoti serve a spiegare perché i conti di Pramac, nonostante tutto, sono positivi. "Dobbiamo ancora chiudere i bilanci, ma sicuramente il nostro fatturato crescerà e i ricavi consolidati saranno superiori ai 341 milioni di euro del 2021. Non riapriremo la fabbrica in Russia, il nostro direttore commerciale in Ucraina è stato trasferito in Bahrein. Ma la perdita di ricavi in quella parte di Europa è stata ampiamente compensata dai fatturati in altri Paesi". L’export resta il fattore decisivo per i ricavi? "Rappresenta quasi il 90% delle nostre vendite, senza l’export non...