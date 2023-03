Passione per il lusso tramandata nel tempo

La storia di Reda ha inizio nel 1865, anno della fondazione dello storico lanificio a Valle Mosso, nel biellese, per opera dell’imprenditore piemontese Carlo Reda, ed è legata a quella dei fratelli Botto Poala, discendenti di una famiglia di tessitori. È infatti nel 1919 che i fratelli Botto Poala acquisiscono il lanificio, dando inizio al lungo percorso che col tempo ha fatto di Reda un punto di riferimento nel mercato dei tessuti di lusso in Italia e all’estero. "La nostra – dice il ceo – è una passione antica, che si tramanda di generazione in generazione".