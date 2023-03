Parola d’ordine: qualità I 50 anni della Maroil-Bardahl

C’È TANTA STORIA, ma soprattutto c’è tanto futuro in questa azienda che il satellitare fissa ad Altopascio, in provincia di Lucca, e che con la sua qualità e le sue eccellenze ha deciso di conquistare il mondo. Già, perché nel maxi-magazzino – comunque segnato dai lavori in corso per un ampliamento a cinque stelle – ci sono fusti, fustoni, scatoloni confezionati, con stampate destinazioni che vanno dal Giappone alla Malesia, dalla Turchia a Israele, dalla Germania a tutta l’Europa. Siamo alla Maroil-Bardahl che produce lubrificanti e additivi destinati all’autotrazione, industria, competizioni motoristiche, nautica e aerospaziale. Maroil (sigla-nome di Marchetti oil), azienda della lucchesia nata dalla "mamma" Toscogas, è concessionaria esclusiva del marchio Bardahl che ha sede a Seattle, negli Stati Uniti. E in questo 2023 Maroil-Bardahl festeggia un compleanno davvero speciale: 50 anni. Ilio Marchetti, amministratore unico del gruppo, ricorda volentieri la scintilla che accese prima Toscogas (69 anni fa) e poi Maroil (50 anni fa) dando vita a un’azienda che nel 2023 assesterà il suo fatturato intorno ai 22 milioni di euro, quattro in più rispetto al 2022, segnando un trend di crescita da record che parla di un salto in avanti di circa il 40 per cento rispetto...