Parola d’ordine: condividere La scelta anticrisi della Filpucci

CONDIVIDERE. È LA PAROLA D’ORDINE in casa Filpucci, azienda d’importanza storica nel distretto tessile italiano, che forte di un incremento del fatturato, ha deciso di condividere con i propri dipendenti i maggiori ricavi ottenuti. Una scelta che arriva in un momento particolare segnato dalla crisi energetica e dall’aumento dell’inflazione che colpisce trasversalmente tutti e soprattutto le famiglie. Da qui la scelta del gruppo di Campi Bisenzio, con alle spalle 55 anni di storia, di destinare a ciascuno dei 160 dipendenti un bonus da mille euro. Un regalo di Natale inatteso, reso possibile dalla inarrestabile crescita di Filpucci, che dopo un 2021 che si era chiuso con un incremento del fatturato del 50%, chiude il 2022 con un’ulteriore crescita del 15%. Maggiori ricavi resi possibili grazie agli investimenti fatti e in particolare nel campo del cardato rigenerato. Dna di Prato che adesso sta conquistando anche i maggiori brand della moda. Vecchi maglioni che vengono lavorati dalle sapienti mani dei cenciaioli prima e dei cardatori dopo, per tornare ad essere nuova fibra per nuovi capi di abbigliamento. È l’essenza di Prato che è stata per Filpucci il quid che ha permesso all’azienda di restare ai vertici non solo tenendo botta alla crisi,...