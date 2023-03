Packaging, la nuova riforma della Commissione Europea

In arrivo una nuova norma europea decisa dalla Commissione

Con la proposta di riforma del packaging dello scorso fine novembre, la Commissione Ue ha alzato ulteriormente l'asticella verso l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio del 15% pro capite per ogni Paese dell'Unione europea entro il 2040. Un proposito decisamente ambizioso considerando anche l'altro step: quello secondo cui entro il 2030 il 20% delle vendite di bevande da asporto dovrà essere servito in imballaggi riutilizzabili (nel 2040 si dovrà arrivare all'80%). Riuso al posto del riciclo: un trend verso cui sembrerebbe tendere la politica comunitaria ma che non trova altrettanto consenso nella filiera del riciclo italiana, tanto da far dire da più parti che quello del riuso non sia propriamente un approccio eco-friendly e, a riprova di ciò, ci sarebbe il massivo uso di acqua proprio per permettere il riutilizzo.

L'Italia dal canto suo è uno dei Paesi più virtuosi per quanto riguarda il riciclo che, solo nel 2021, ha generato qualcosa come 1 mld e 525 milioni di euro di benefici ambientali. Un risultato che conferma come il riciclo permetta di risparmiare non solo materia prima ma anche energia primaria e CO2. Come ha affermato lo stesso presidente Conai Luca Ruini "L’Italia è prima fra i grandi Paesi per riciclo pro capite degli imballaggi”.