Mutui verdi: come funzionano e cosa fare

Il 30% dell'erogato totale è andato in Lombardia

Il mutuo "verde", in inglese energy efficient mortgage (Eem), è, secondo la definizione elaborata dalla Commissione Ue insieme all’European Mortgage Federation, un finanziamento a condizioni agevolate destinato ad assicurare un miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione di almeno il 30%. E tali mutui, nel 2022, hanno raggiunto quasi il 10% del totale in Italia. Questo è ciò che emerge dall’Osservatorio compilato da Qualis Credit Risk. Lo studio evidenzia che i mutui verdi, legati all'acquisto di un immobile sostenibile, hanno sottoscrittori più giovani, con un'età media di 35 anni, contro i 37 degli altri mutuatari. Più lunga risulta essere la durata media del finanziamento, che arriva ai 30 anni, due in più degli altri mutui. Per quanto riguarda i riferimenti geografici, il 30% dell'erogato totale è andato in Lombardia, mentre il Trentino-Alto Adige, la Sardegna e il Veneto sono le regioni in cui si è registrata la maggior incidenza dei mutui sostenibili, rispettivamente al 22, 16 e 14%. In un certo senso è possibile affermare che il mutuo verde si inquadra all’interno dell’ottica comunitaria che vuole una transizione verde per migliorare l’efficientamento energetico e il risparmio indotto da metodi sostenibili di approvvigionamento dell’energia.