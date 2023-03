Motori termici, tra stop e dissensi: ecco il punto

Rimandato lo stop alla vendita dal 2035 di nuovi veicoli a combustione

Il piano di azzerare le emissioni di anidride carbonica prodotta da vetture e furgoni è solo un piccolo aspetto dell'ambizioso progetto denominato Fit for 55, a sua volta parte del Green Deal, che si pone l'obiettivo di ridurre il gas serra nell'aria di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e di festeggiare nel 2050 la neutralità climatica. Lo stop alla vendita a partire dal 2035 di nuovi veicoli con motore a combustione, però, divide il continente. Lo scorso ottobre gli Stati membri avevano raggiunto l'intesa con il Parlamento Europeo, ma la retromarcia della Germania ha costretto al rinvio la votazione in Consiglio, dove per l'approvazione c'è bisogno di 15 consensi su 27 aventi diritto, purché rappresentino Paesi la cui somma delle popolazioni copra il 65% di quella comunitaria. Il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wissing lamenta l'assenza di un disegno di legge complementare sui veicoli commerciali alimentati con carburanti climaticamente neutri, ma una maggiore attenzione all'e-fuel è richiesta anche dal cancelliere Olaf Scholz e dal ministro delle Finanze Christian Lindner. Dopo la Polonia, che per prima aveva votato contro, e la Bulgaria, che si era astenuta, oltre alla Germania 'all'opposizione' si sono aggiunte Repubblica Ceca e Italia: «La transizione equa e sostenibile deve essere pianificata e realizzata con attenzione per evitare ripercussioni negative in termini di produzione e occupazione», il messaggio chiaro della premier Giorgia Meloni.