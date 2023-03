Migliorare la biodiversità nelle città? A Utrecht hanno scoperto i "tetti verdi"

La simbiosi tra piante e funghi facilita l'assorbimento degli inquinanti e anche la capa

I "tetti verdi" sono importantissimi per la biodiversità nelle città. E soprattutto, sono fondamentali per accompagnare la simbiosi fra piante e funghi sotterranei. Questi miceti, inoltre, facilitano l'assorbimento degli inquinanti e di capacità di isolamento dal calore. Se ne sono accorti in Olanda, in particolare ad Utrecht, dove le pensiline alla fermata dei mezzi pubblici potrebbero presto trasformarsi in un corridoio ecologico per i funghi sotterranei. Il progetto ha previsto oltre 300 banchine che sono state coperte con un tetto verde, che potrebbe diventare un'oasi per le spore rilasciate da questi funghi per riprodursi. Non a caso, la biodiversità urbana, come quella in natura, dipende proprio dai questi microrganismi invisibili ai quali si associa il 70% dei vegetali. Le piante e i funghi vivono in simbiosi da circa 400 milioni di anni scambiandosi nutrienti e creando enigmatici reticolati sotterranei che possono replicarsi anche nei tetti verdi così come nelle aiuole spartitraffico o nei parchi pubblici. Oggi alcuni campioni dei suoli delle coperture verdi di Utrecht, sono sotto esame nei laboratori della Vrije Universiteit di Amsterdam dove ne stanno sequenziando il DNA per identificare quali specie di funghi possano sopravvivere in questi substrati così sottili. La campagna è stata promossa da SPUN (Society for the Protection of Underground Networks), un'organizzazione di ricerca scientifica fondata dalla biologa di origine americana Toby Kiers, e docente nella capitale olandese, per proteggere queste reti sotterranee.