La classifica degli stranieri che scelgono di sposarsi in Italia: americani in testa

Roma, 02 Febbraio 2023 – L'industria del wedding premia il Belpaese. Il “per sempre” fa tappa fissa in Italia. Il turismo del wedding premia la Penisola che nel 2022 è stata scenario di oltre 11mila matrimoni stranieri. È espressione di un settore in ripresa. Il destination wedding, infatti, si riallinea ai numeri del prepandemia. Il turismo da matrimonio Le cifre del comparto Le regioni più gettonate Gli stranieri più "innamorati" dell'Italia Gli italiani pendolari del sì ​Matrimoni sempre più green Moda in crescita La scelta della meta per le nozze Le cifre del comparto I dati emergono dall'Osservatorio Destination Weddings in Italy, condotto da Centro Studi Turistici e finanziato dal Ministero del Turismo, presentati a Roma da Enit e Convention Bureau Italia. Sulla base della durata del soggiorno delle coppie e degli invitati alla cerimonia (3,3 notti in media), per il 2022 l'Osservatorio stima in 619mila gli arrivi e in oltre 2 milioni le presenze turistiche collegate al destination wedding, producendo un fatturato stimato di 599 milioni di euro, circa l’11% in più rispetto ai livelli stimati nel 2019, ultimo anno...