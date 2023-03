L’ultima acquisizione il 70% della Mi-Metal

L’acquisizione del 70% del capitale di Mi-Metal, che ha portato alla creazione della Cherubini Mi-Metal, è stata commentata positivamente anche dalle due famiglie. Per Massimo Cherubini, presidente dell’omonima azienda, questa operazione "è una opportunità di crescita. Riteniamo vi sia ottima complementarità sia in termini di prodotti che di aree geografiche coperte dalle rispettive realtà e pertanto reputiamo di poter fare molto bene insieme, in Italia e all’estero". Mi-Metal è un’azienda vicentina della famiglia Marchetti.