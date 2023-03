L’intelligenza artificiale finisce in lavatrice

UNA LAVANDERIA professionale in casa ma racchiusa in una lavatrice. Ha debuttato sul mercato italiano WashPass, un ecosistema di lavaggio nato dalla collaborazione tra Haier, il brand numero uno nel settore grandi elettrodomestici e Nuncas che integra tecnologie come la chimica disaggregata, l’IoT e l’intelligenza artificiale. Una lavatrice ipertecnologica e connessa di classe A che promette la massima efficienza energetica e prestazioni migliori fino al 70%, permettendo di delegare il lavaggio dei propri capi senza preoccuparsi di nulla. Basta inserire i vestiti sporchi nel cestello, selezionare il programma più adatto e l’intelligenza artificiale si occuperà del bucato. WashPass, infatti, potrà essere gestita interamente tramite l’app. Il consumatore potrà avvalersi di servizi performanti che non impattino sull’ambiente. Non si dovranno neanche dosare manualmente gli ingredienti attivi, né andarli a comprare, perché il riordino è automatico. Il loro costo è già incluso nella tariffa mensile e saranno recapitati direttamente a casa. Inoltre, il servizio comprende supporto per l’installazione e il collegamento della lavatrice alla rete internet, oltre ad assistenza per tutta la durata della sottoscrizione.

Per WashPass, il marchio Nuncas, attraverso un processo denominato "chimica disaggregata", ha sviluppato quattro ingredienti attivi che, suddivisi in altrettanti contenitori ad ogni lavaggio, sono miscelati e dosati dal programma selezionato in base alla quantità di bucato, alla tipologia di tessuti e al livello di sporco. Possibile massimizzare la performance di ogni ingrediente e dunque l’efficacia di lavaggio complessiva, diversamente da quanto accade nei lavaggi tradizionali, ed evitare sprechi, perché viene impiegata soltanto la quantità necessaria di detergenti. WashPass è compatibile con gli smart speaker Alexa e Google Home e, attraverso la app, è possibile ricevere consigli per il bucato e accedere a varie funzionalità come Washing-Lens, che scannerizza le etichette dei capi e indica il programma più adatto, ed Eco-Schedule che consente di programmare automaticamente l’avvio degli elettrodomestici nelle fasce orarie più convenienti, risparmiando sulla bolletta. Per attivare l’abbonamento, è sufficiente visitare il sito della Haier e scegliere tra i tre piani tariffari disponibili.

Paola Benedetta Manca