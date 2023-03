Le case green sono il futuro e adesso c'è la direttiva del Parlamento Europeo

La deadline per la riqualificazione è fissata per il 2050

Riqualificare. È l'obiettivo dalla direttiva approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 14 marzo, e denominata Energy Performance of Building Directive, il cui testo sarà concordato a giugno in un negoziato finale fra Stati membri. La deadline è fissata al 2050, e fra gli obiettivi c'è quello di ridurre sia la dipendenza da fossili, sia l'esborso in bolletta. Fra gli obblighi, quello della svolta green in campo energetico per almeno il 15% degli immobili ritenuti 'inefficienti', che dovranno essere rinnovati per guadagnare classi di merito nella scala di "prestazione energetica" che va da A4 a G. Gli edifici residenziali classe G hanno l'obbligo di raggiungere la E entro il 2030 e la D entro il 2033, mentre quelli non residenziali e pubblici rispettivamente entro 2027 e 2030. Dal 2026 dovranno essere ZEB (zero emission building), cioè edifici a zero emissioni, tutti quelli occupati, gestiti o di proprietà di enti pubblici e dal 2028 tutte le nuove costruzioni, che dovranno essere rinnovabili in loco, e quindi dotate di impianti fotovoltaici o geotermici, solari termici, energia idroelettrica, biomassa e pompe di calore, oltre al teleriscaldamento ed al teleraffrescamento. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, si tratterà di sostituire o ammodernare il generatore di calore e tutti gli altri elementi dell'impianto di riscaldamento. È prevista una deroga del 22% del parco immobiliare con la possibilità di escludere edifici religiosi, con valore storico o sottoposti a vincoli architettonici, le seconde case e quelle con una superficie inferiore a 50mq, ma non sono previste sanzioni per gli Stati membri in caso di risultati insufficienti.