L’azionario segna il passo Più bond e titoli di Stato

UN GENNAIO con il turbo dopo un anno da dimenticare. Sono state così le ultime settimane per il listino di Piazza Affari, dove l’indice Ftse Mib ha guadagnato l’8% circa nel primo mese del 2023, dopo aver perso però il 13,3% nel 2022 . Ancor peggio è andata per il Ftse Star, il listino che include i titoli delle piccole e medie aziende italiane, che ha chiuso l’anno passato con una flessione di ben 28 punti percentuali. Con dei mercati così in picchiata, si sono ridotti anche i volumi di scambio sulle azioni quotate alla Borsa di Milano: il valore complessivo nel 2022 è stato pari a 566 miliardi di euro, in diminuzione del 7,64% rispetto al 2021. Sempre lo scorso anno, è calato anche il numero di operazioni eseguite dagli investitori, pari a 77 milioni, l’8,61% in meno rispetto al 2021. A certificarlo sono gli ultimi dati di Assosim (nella foto il presidente Marco Ventoruzzo), la sigla rappresentativa delle società di intermediazione immobiliare, cioè i broker che gestiscono gli ordini e le compravendite per conto degli investitori che fanno trading su azioni, bond e prodotti derivati. "L’aggressione della Russia all’Ucrania, l’aumento dell’inflazione, lo shock del prezzo del gas e...