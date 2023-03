L’autoproduzione strada maestra per risparmiare sulle bollette

C’È UNA NOTA CITAZIONE che Mirco Antaridi, titolare dell’azienda di installazione impianti che porta il suo cognome, con sede a Fiumana di Predappio (Fc), ha talmente fatto sua da averla affissa alle pareti degli uffici aziendali: "Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli". Già, perché Antaridi Srl, nata 53 anni fa, si è specializzata nella progettazione e installazione di impianti a risparmio energetico (fotovoltaico, solare termico, mini-eolico e geotermico) e nella mobilità elettrica ben prima che l’impennata dei costi di luce e gas e gli effetti del cambiamento climatico ponessero questi temi all’attenzione di tutti. "La crisi esplosa nel 2022 ci ha costretti a fare i conti con quella transizione energetica di cui si parlava da anni, ma che nessuno aveva il coraggio di mettere davvero in atto", esordisce Mirco Antaridi (nella foto). "Ora siamo consapevoli che, se vogliamo risparmiare in bolletta e, allo stesso tempo, salvaguardare l’ambiente, l’unica strada da percorrere è quella della transizione energetica. È giunto il tempo di superare la dipendenza dalle fonti fossili e spingere in modo ancor più deciso verso le rinnovabili e l’autoproduzione di energia, semplificando gli iter autorizzativi e aggiornando la normativa". Proprio la semplificazione della...