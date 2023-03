L’app del cellulare che fa risparmiare sulla luce e il gas

NASCE LA PRIMA comunità energetica di "Mister Bolletta", una cooperativa benefit che, grazie ai produttori di energia solare, farà avere ai soci bollette con prezzi ancora più bassi e stabili nel tempo. la comunità opererà per il momento nelle regioni del nord Italia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Una soluzione alle variazioni dei mercati sono, infatti, i gruppi di acquisto, ma anche le comunità energetiche. Quanto ai primi ce ne sono molti, in tutti i settori, e anche nell’energia si sono moltiplicati, per ovviare alle oscillazioni di prezzo delle materie prime.

Tre giovani milanesi, Roberto Gilardi, Matteo Piasini e Luca Prazzoli, hanno pensato di integrare al gruppo di acquisto per luce e gas l’innovazione tecnologica, proponendo una startup che si chiama "Mister Bolletta" e che dal 2020 offre un servizio, gratuito per i consumatori, attivabile con una app, che aiuta a risparmiare sulle bollette. Il sistema proposto lavora come un broker, che, in tempo reale, seleziona le migliori tariffe sul mercato, crea un gruppo di acquisto e permette all’utente finale di avere un risparmio costante e protratto nel tempo, attraverso il continuo monitoraggio delle offerte. Con l’obiettivo di far risparmiare tempo e denaro a privati e imprese è nata, appunto, in queste settimane, una comunità energetica.

L’energia elettrica "condivisa" beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE, Gestore dei servizi energetici, che si ottiene accedendo al servizio di valorizzazione e incentivazione. La Comunità energetica di "Mister Bolletta" è una cooperativa benefit che utilizzerà una parte dei ricavi della Comunità energetica per scopi sociali, legati alla povertà energetica. Tutte le famiglie e le piccole e medie imprese possono diventare socie, con una piccola quota (25 euro). "Con la nostra comunità energetica offriamo tre vantaggi: ai prezzi più convenienti assicurati dall’attività di brokeraggio si aggiungono il bonus autoconsumo virtuale di energia della comunità energetica, grazie all’incentivo per la condivisione e l’autoconsumo riconosciuto dallo Stato ai partecipanti ad una comunità energetica, e il bonus il tuo tetto solare realizzato con noi", spiega Roberto Gilardi (in foto), portavoce della società. "In questo modo grazie all’assegnazione di una parte dell’energia solare prodotta dai nostri impianti a ciascun cliente, come se ogni cliente avesse un proprio piccolo impianto virtuale da 2 chilowatt".