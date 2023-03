La tecnologia digitale tiene sotto controllo i consumi energetici

TENERE sempre sotto controllo i consumi energetici è ormai una esigenza di tutti. Per questo l’accordo fra NeN, la prima ener-tech del mercato italiano, con più di 80mila abbonamenti, e Mia-Platform, la tecnologia cloud-native tutta italiana, è una novità utile per gestire al meglio i consumi e il portafoglio. L’obiettivo della collaborazione è quello di rivoluzionare l’esperienza dei clienti, fornendo un accesso in tempo reale ai dati di consumo dell’abitazione. Digitalizzazione e tecnologia si alleano, quindi per rendere più semplice ed efficiente la gestione della fornitura energetica a beneficio dei clienti e dell’ambiente. La piattaforma digitale prevede un livello di integrazione lato utente (app e sito web) con tutti i sistemi di backend di NeN (CRM, IoT, operations e servizio clienti), con l’obiettivo di ottimizzare la gestione e la fruibilità dei dati, migliorare l’esperienza utente e proporre nuove offerte in modo semplice e veloce. Come? Lo spiega Federico Soncini Sessa (nella foto in basso), ceo di Mia-Platform: "In un paradigma tecnologico sempre più open, l’innovazione oggi è anche collaborazione. Avere la possibilità di lavorare assieme ad aziende innovative e riconosciute sul mercato come NeN ci offre l’opportunità di potenziare la nostra offerta e la nostra capacità di supportare le aziende a erogare servizi digitali personalizzati in modo più semplice e veloce".

Fra i servizi nati dalla collaborazione c’è poi anche Mia-Platform Fast Data, applicazione che, come spiega Soncini Sessa, "mette NeN in grado di ricevere dati da sistemi interni e da partner terzi e aggregarli in oltre 40mila Single View. Questi ultimi raccolgono tutti i dati anagrafici e di consumo del singolo cliente e li espongono in modo semplice e veloce ai sistemi di front end, oltre che a tutti i touchpoint digitali a disposizione del cliente, come sito web e app". Questa soluzione asseconda le esigenze tecniche dell’operatore, garantendo al contempo velocità, integrità e affidabilità del dato, per offrire all’utente un’esperienza sempre più semplice e positiva.

Letizia Magnani