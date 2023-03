La sostenibilità del pannello fotovoltaico: tra miti da sfatare e nuove realtà da scoprire

La produzione di energia fotovoltaica installata nel mondo ha superato i 400 GW

Spesso ci si domanda se l'installazione di un sistema fotovoltaico possa avere un impatto negativo sull'ambiente. La produzione dei moduli solari richiede un processo complesso suddiviso in diverse fasi, come la fabbricazione del silicio, la stampa del circuito elettrico e il collegamento delle celle fotovoltaiche. Queste fasi richiedono una notevole quantità di energia, soprattutto per la fusione del vetro e la cristallizzazione del silicio. Alcune persone pensano che la produzione dei pannelli fotovoltaici richieda l'estrazione di terre rare, le quali sono utilizzate per la progettazione di prodotti ad alta tecnologia e causano un forte impatto ambientale a causa del rilascio di elementi tossici come metalli pesanti e acido solforico. Tuttavia, va precisato che nella produzione dei pannelli solari non vengono utilizzate componenti rare.

In passato, i pannelli fotovoltaici erano garantiti per soli 10 anni, ma oggi la garanzia si estende dai 25 ai 30 anni e i pannelli possono funzionare anche dopo tale periodo. Inoltre, i professionisti del settore affermano che i pannelli solari hanno una durata di almeno 40 anni, il che significa che investire in un impianto solare può garantire un lungo periodo di energia pulita.

Un pannello fotovoltaico è composto da vari materiali, come l'alluminio per il telaio, il vetro che costituisce la maggior parte del pannello, le celle fotovoltaiche in silicio, una pellicola di plastica e le connessioni in rame e/o argento. Dopo l'uso, ogni componente viene separato e inviato al proprio canale di riciclo. Il vetro, ad esempio, è un materiale riciclabile all'infinito e può essere utilizzato per la produzione di contenitori in vetro, fibra di vetro o prodotti isolanti. L'alluminio, una volta riciclato, può essere utilizzato per la creazione di nuovi oggetti come le lattine. Il silicio può essere riutilizzato fino a 4 volte e viene di solito utilizzato per creare nuove celle fotovoltaiche, mentre il rame e l'argento vengono fusi per essere riutilizzati. L'unica componente che non può essere riciclata è la plastica. Tuttavia, il 95% dei componenti del pannello viene riciclato, rendendo l'energia solare una fonte pulita che produce pochi rifiuti.

Infine, è importante sottolineare che ogni cliente che vuole smaltire i moduli fotovoltaici deve pagare una quota di smaltimento pari a 12 €/pannello per i RAEE fotovoltaici domestici e 10 €/pannello per i RAEE fotovoltaici professionali. Il fotovoltaico rappresenta una scelta ecologica sempre più positiva e in costante miglioramento per quanto riguarda l'impatto ambientale. La capacità di produzione di energia fotovoltaica installata nel mondo ha superato i 400 GW (gigawatt) e nell'ultimo anno ha prodotto circa 370 TWh (terawattora), ovvero circa l'1,5% dell'intera fornitura globale di energia elettrica. Grazie a questo, la produzione di gas serra è stata ridotta di circa 170 Mt (milioni di tonnellate), segnale tangibile di un concreto impegno verso la sostenibilità ambientale.