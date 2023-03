"La qualità va di moda: così abbiamo battuto i cinesi"

UNA RIPRESA TALMENTE forte tra il 2021 e il 2022 da essere quasi inaspettata, dopo il colpo inferto nel 2020 dalla pandemia e un 2023 su cui pesano le nubi che – dal caro energia e materie prime alle difficoltà di approvvigionamento ed evasione degli ordini per il blocco produttivo in Cina per i lockdown anti-Covid fino alla guerra in Ucraina – hanno reso più incerto l’orizzonte. Ma la filiera della moda, e quindi del Tessile, Abbigliamento e Accessori, rimane uno dei principali punti di forza della nostra economia e del Made in Italy nel mondo. Ne è convinto Ercole Botto Poala, presidente di Confindustria Moda e alla guida come Ceo e con il supporto dei cugini Francesco, Fabrizio e Guglielmo, del gruppo Reda, storico lanificio di Valdilana, nel distretto biellese del tessile. "Quella del Tessile, Abbigliamento e Accessori è una filiera che nel complesso è rimasta integra nonostante la pandemia, anche se prima il Covid, poi i rincari energetici e la guerra russo-ucraina hanno chiesto un duro prezzo e molte piccole e medie imprese hanno chiuso – esordisce Ercole Botto Poala – Il 2022 è stato un anno complesso: il fatturato del settore è cresciuto in maniera importante, superando...