La nuova frontiera della bellezza è a base di scarti alimentari

Si chiama "cosmesi del riuso" e ha un grande successo

Si chiama "cosmesi del riuso" ed è il nuovo trend di bellezza del momento: abbandonate creme, gel e lozioni industriali e procuratevi bucce di limone, di arance e di pomodoro, ma anche torsoli e scarti di mele e pere con cui realizzare infusi per la pelle, oli emollienti per il corpo, scrub esfolianti o impacchi e frullati ristrutturanti per capelli.

Gli scarti alimentari per la bellezza si attestano tra i topics sia tra i brand della grande distribuzione (come Mark & Spencers e The Body Shop) ma anche tra quelli di nicchia e persino di lusso (come Chanel e Augustinus Bader) , del resto il business è di quelli davvero interessanti: alla fine del 2022 il mercato dei prodotti di bellezza circolari si è attestato su un valore di circa 2,3 miliardi di dollari e, nei prossimi dieci anni, aumenterà di 1,7 volte raggiungendo i 2,9 miliardi di dollari.